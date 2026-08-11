Агентът на Йокич потвърди за офертата на Панатинайкос

Агентът на баскетболиста на Денвър Нъгетс Никола Йокич - Мишко Ражнатович, потвърди, че собственикът на Панатинайкос Димитрис Янакопулос се е опитал да привлече сръбската суперзвезда в гранда от Атина.

Въпреки официалната оферта, отправена към Нъгетс и Йокич, сърбинът остава в НБА.

Собственикът на Панатинайкос сам разкри, че е направил сериозен опит да си осигури подписа на сърбина, а дългогодишният агент на Никола Йокич потвърди, че е казал истината.

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„Това, което Янакопулос каза, е истина“, коментира Ражнатович пред гръцкото издание Athletiko.gr.

Потвърждението идва, след като Димитрис Янакопулос настоя, че преследването му на сръбската суперзвезда не е просто поредната шега или публикация в социалните мрежи.

Босът на Панатинайкос също призна, че предложението бързо е било отхвърлено.

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