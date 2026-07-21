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  4. 20 сезона не стигат! Легендарният №23 на Реал Мадрид продължава с "лос бланкос"

20 сезона не стигат! Легендарният №23 на Реал Мадрид продължава с "лос бланкос"

  • 21 юли 2026 | 10:58
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20 сезона не стигат! Легендарният №23 на Реал Мадрид продължава с "лос бланкос"

Легендата на Реал Мадрид Серхио Люл ще продължи кариерата си в клуба, след като се е споразумял за нов договор. Според информация на "Марка", ветеранът ще подпише контракт за още един сезон, с което ще изиграе впечатляващия си 21-и сезон с екипа на "белите".

Настоящият договор на 38-годишния гард изтичаше в края на юни, но желанието и на двете страни е било сътрудничеството да продължи. По този начин Люл ще остане в отбора, към който се присъедини през далечната 2007 г.

В кариерата си Люл има средно по 8.9 точки, 1.5 борби и 3.2 асистенции на мач в Евролигата.

С Реал Мадрид Серхио Люл е спечелил всички възможни трофеи, включително три титли от Евролигата, 9 шампионски титли на Испания и 7 трофея за Купата на краля. Той е и носител на наградата за Най-полезен играч (MVP) на Евролигата за сезон 2016/17.

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Снимки: Imago

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