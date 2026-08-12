Босът на Апоел със зашеметяваща оферта от 100 000 долара към Денис Родман

Собственикът на играещия у нас домакинските си мачове в Евролигата Апоел Тел Авив Офер Янай отправи необичайно предложение към легендата на НБА Денис Родман, като го покани в Израел, за да проведе семинар по борби за баскетболния клуб.

Според Ноа Поплингер от Спорт5, Янай е изпратил лично писмо до Родман, в което предлага да покрие полети в бизнес класа и хотелско настаняване за него и до трима допълнителни гости. Предложената сума за визитата е приблизително 100 000 долара.

Янай обяснява, че въпреки бързия възход на Апоел през последните три години, все още има един проблем, който трябва да бъде решен.

"Очевидно, дори когато изграждаш амбициозен баскетболен отбор, парите не могат да решат всичко", пише Янай.

Собственикът на Апоел споделя, че отдавна е очарован от подхода на Родман към борбите и начина, по който петкратният шампион на НБА е изучавал ъглите на стрелба, въртенето на топката и как тя отскача от ринга.

"Помислих си: вместо да говорим за борби, защо да не поканим човека, който ги превърна в изкуство?", пише Янай.

Според предложения план Родман ще прекара няколко дни в Тел Авив. Програмата включва ден за почивка след пристигането, последван от специален семинар по борби с играчите на Апоел, ВИП среща и интервю, както и вечеря с клуба.

"Ще покрием полети в бизнес класа и хотелско настаняване за вас и, по ваш избор, до трима допълнителни гости. Също така ще ви предложим хонорар от приблизително 100 000 долара за посещението и дейностите", пише Янай в писмото си.

Апоел също така ще получи правото да използва медийните материали, заснети по време на визитата на Родман, за маркетингови и промоционални цели на клуба.

Янай дори предлага да запознае Родман с нощния живот на Тел Авив, обещавайки VIP достъп до избрани заведения по време на престоя му.

"Едно нещо мога да ви обещая: тук ще получите много любов – от мен, от нашия клуб и особено от хилядите страстни фенове на Апоел Тел Авив", завършва Янай.

65-годишният Родман е смятан за един от най-великите борци в историята на НБА. Членът на Залата на славата е спечелил пет шампионски титли в НБА, седем пъти е бил лидер по борби в лигата и два пъти е избиран за Защитник на годината в НБА по време на своята 14-годишна кариера.

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Снимки: Imago