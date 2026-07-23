Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Христо Янев обяви групата на ЦСКА за сблъсъка с Карабах

Христо Янев обяви групата на ЦСКА за сблъсъка с Карабах

  • 23 юли 2026 | 14:16
  • 1101
  • 1
Слушай на живо
Слушай на живо: Карабах - ЦСКА

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят стартира в 19:00 ч. българско време на стадион "Тофик Бахрамов" в Баку.

Както е известно, един от основните играчи на "армейците" - Джеймс Ето'о, остана в България и няма да вземе участие в срещата тази вечер.

Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку
Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

Групата на "червените": 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов, 2. Дейвид Пастор, 3. Тамиму Уору, 5. Жан-Филип Гбамин, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 91. Алекс Тунчев, 17. Анжело Мартино, 19. Андрей Йорданов, 6. Бруно Жордао, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 30. Петко Панайотов, 80. Георги Чорбаджийски, 94. Исак Соле, 11. Мохамед Брахими, 34. Васил Каймаканов, 77. Алехандро Пиедраита, 38. Лео Перейра, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц, 28. Йоанис Питас.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Септември (Симитли) загуби от албанци

Септември (Симитли) загуби от албанци

  • 23 юли 2026 | 09:38
  • 665
  • 0
Фенове на Ботев: Край на общността "Трибуна Изток", появява се "South SIDE"

Фенове на Ботев: Край на общността "Трибуна Изток", появява се "South SIDE"

  • 23 юли 2026 | 09:33
  • 969
  • 2
Румен Трифонов: За мен това е неубедителен резултат

Румен Трифонов: За мен това е неубедителен резултат

  • 23 юли 2026 | 09:17
  • 1837
  • 0
Миньор (Пк) и Оборище с голово реми

Миньор (Пк) и Оборище с голово реми

  • 23 юли 2026 | 09:14
  • 1151
  • 2
ЦСКА излиза на стадиона, кръстен на човека узаконил гола-фантом

ЦСКА излиза на стадиона, кръстен на човека узаконил гола-фантом

  • 23 юли 2026 | 08:00
  • 15785
  • 9
Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

  • 23 юли 2026 | 07:45
  • 16286
  • 130
Виж всички

Водещи Новини

Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

  • 23 юли 2026 | 07:45
  • 16286
  • 130
Лудогорец открива европохода си срещу Апоел (Тел Авив)

Лудогорец открива европохода си срещу Апоел (Тел Авив)

  • 23 юли 2026 | 07:30
  • 10847
  • 21
Оперираха звезда на Левски

Оперираха звезда на Левски

  • 23 юли 2026 | 12:24
  • 6867
  • 13
Трансфер №2: Барселона обяви и "куршума" Адейеми

Трансфер №2: Барселона обяви и "куршума" Адейеми

  • 23 юли 2026 | 13:44
  • 5044
  • 5
Славчев предупреди ЦСКА за Карабах: Играят като Ман Сити

Славчев предупреди ЦСКА за Карабах: Играят като Ман Сити

  • 23 юли 2026 | 10:56
  • 6937
  • 16
От второто ниво до европейската сцена: DVTK Арена приема Лудогорец

От второто ниво до европейската сцена: DVTK Арена приема Лудогорец

  • 23 юли 2026 | 11:47
  • 3746
  • 4