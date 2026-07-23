Христо Янев обяви групата на ЦСКА за сблъсъка с Карабах

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Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят стартира в 19:00 ч. българско време на стадион "Тофик Бахрамов" в Баку.

Както е известно, един от основните играчи на "армейците" - Джеймс Ето'о, остана в България и няма да вземе участие в срещата тази вечер.

Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

Групата на "червените": 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов, 2. Дейвид Пастор, 3. Тамиму Уору, 5. Жан-Филип Гбамин, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 91. Алекс Тунчев, 17. Анжело Мартино, 19. Андрей Йорданов, 6. Бруно Жордао, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 30. Петко Панайотов, 80. Георги Чорбаджийски, 94. Исак Соле, 11. Мохамед Брахими, 34. Васил Каймаканов, 77. Алехандро Пиедраита, 38. Лео Перейра, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц, 28. Йоанис Питас.

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Снимки: Startphoto