Раул Лозано: Класирането за финалите е отличен и исторически резултат за Украйна

Селекционерът на мъжкия национален отбор на Украйна по волейбол, Раул Лозано, коментира пред Sport.ua класирането на тима за финалната осмица на Волейболната лига на нациите.

„За мен достигането до финалната фаза е отличен и исторически резултат. Но винаги смятам, че най-важното е да продължим да се подобряваме и да печелим точки, за да се изкачваме в ранглистата на ФИВБ. Днес за първи път заемаме 11-о място в световната класация. Трябва да продължим по пътя, който ни доведе дотук.“

Украйна се справи с Германия и остави всичко в ръцете на България

В последния си мач Украйна победи Германия за първи път в историята, с което си осигури място във финалната фаза. Лосано анализира победата по следния начин: „Една историческа победа не означава, че сме по-добри. Германия е сред десетте най-добри отбора в света от много години. Днес всички сме много щастливи, но за да се считаме за по-добри от Германия, трябва да ги победим три или четири пъти подред. Много се радваме, че украинците могат да се насладят на спорта и на нашите победи в тези трудни времена.“

Сега предстои четвъртфинален сблъсък срещу Полша – отбор, който той изведе до световно сребро преди 20 години.

„Ще трябва да играем много добре, с голяма увереност. Полша е фаворит, също както Япония, Словения и Италия в съответните им четвъртфинали. Но във волейбола печели отборът, който играе по-добре, а не този с по-богата история. Трябва да уважаваме успехите и титлите на всеки отбор. Ако играем с вяра във възможностите си и се раздадем на 100%, можем да се борим като равни.“

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