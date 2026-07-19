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Украйна се справи с Германия и остави всичко в ръцете на България

  • 19 юли 2026 | 19:49
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Украйна се справи с Германия и остави всичко в ръцете на България

Мъжкият национален отбор на Украйна завърши с победа в основната фаза на тазгодишната Волейболна Лига на нациите и остави съдбата си за класиране на финалите изцяло в ръцете на България.

Воденият от Раул Лосано се справи трудно с Германия с 3:1 (25:23, 20:25, 25:22, 26:24) в последната си среща от турнира в Група 7 от последната трета седмица на Лигата, играна тази вечер пред едва около 600 зрители в зала "Белградска Арена" в сръбската столица.

Така украинците са на заветното 7-о място в общото временно класиране на основната фаза със 7 победи, 5 загуби и 23 точки. Но класирането им за финалния турнир в Нинбо (Китай) зависи изцяло от световните вицешампиони от България, които в момента са 8-и със 7 победи, 4 загуби и 20 точки.

България с два варианта за класиране на финалите в Лигата на нациите
България с два варианта за класиране на финалите в Лигата на нациите

Каквато и да е победа на "лъвовете" над олимпийския шампион Франция в последния им мач на турнира в Група 8 в Чикаго по-късно тази нощ, ще ги класира за финалите в Китай, а Украйна ще завърши на 8-а позиция и няма да играе на финалния турнир.

От друга страна Германия приключи на 11-а позиция в подреждането с 5 победи, 7 загуби и 15 точки в актива си.

Над всички за Украйна бе Максим Тонконох с 21 точки (3 блока). Дмитро Янчук завърши с 13 точки (2 аса), а Олег Плотницкий и Юрий Семенюк се отчетоха с по 11 точки за победата.

За Германия Тобиас Бранд (1 блок и 2 аса) и Ян Бьоме (1 ас) приключиха с по 17 точки, но и това не помогна за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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