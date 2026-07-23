Трифон Лапков остава в Локомотив Авиа

Трифон Лапков ще продължи да играе за Локомотив Авиа (Пловдив) и през новия сезон, съобщиха официално от клуба.
Това ще бъде втора поредна година за 30-годишният волейболист с екипа на "черно-белите".
Ивайло Дамянов остава в Локомотив Авиа
До момента Локомотив задържа в състава си центровете Ивайло Дамянов и Алекс Николов, диагонала Жулиен Георгиев и либерото Мартин Иванов.
Локомотив Авиа се подсили с Добромир Димитров
Към състава се присъедини и бившият национален разпределител Добромир Димитров.