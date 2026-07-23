Трифон Лапков остава в Локомотив Авиа

Трифон Лапков ще продължи да играе за Локомотив Авиа (Пловдив) и през новия сезон, съобщиха официално от клуба.

Това ще бъде втора поредна година за 30-годишният волейболист с екипа на "черно-белите".

Ивайло Дамянов остава в Локомотив Авиа

До момента Локомотив задържа в състава си центровете Ивайло Дамянов и Алекс Николов, диагонала Жулиен Георгиев и либерото Мартин Иванов.

Локомотив Авиа се подсили с Добромир Димитров

Към състава се присъедини и бившият национален разпределител Добромир Димитров.

Локомотив Авиа срещу черногорци в Чалъндж къп

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google