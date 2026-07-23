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Трифон Лапков остава в Локомотив Авиа

  • 23 юли 2026 | 16:28
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Трифон Лапков ще продължи да играе за Локомотив Авиа (Пловдив) и през новия сезон, съобщиха официално от клуба.

Това ще бъде втора поредна година за 30-годишният волейболист с екипа на "черно-белите".

Ивайло Дамянов остава в Локомотив Авиа
Ивайло Дамянов остава в Локомотив Авиа

До момента Локомотив задържа в състава си центровете Ивайло Дамянов и Алекс Николов, диагонала Жулиен Георгиев и либерото Мартин Иванов.

Локомотив Авиа се подсили с Добромир Димитров
Локомотив Авиа се подсили с Добромир Димитров

Към състава се присъедини и бившият национален разпределител Добромир Димитров.

Локомотив Авиа срещу черногорци в Чалъндж къп
Локомотив Авиа срещу черногорци в Чалъндж къп
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