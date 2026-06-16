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Локомотив Авиа се подсили с Добромир Димитров

  • 16 юни 2026 | 19:49
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Локомотив Авиа се подсили с Добромир Димитров

Отборът на Локомотив Авиа (Пловдив) се подсили с разпределителя Добромир Димитров, съобщиха от клуба, който през миналия сезон завърши на трето място в efbet Супер Волей.

Добромир Димитров шампион на Испания с Гуагуас
Добромир Димитров шампион на Испания с Гуагуас

За последно Димитров бе част от състава на испанския Лас Палмас, с който стана шампион на страната и достигна до 1/4-финалите в Шампионската лига.

"Един от най-опитните български разпределители, национал на България, участник на Олимпийски игри и състезател с богат международен опит. Радваме се, че ще бъде част от Локомотив Авиа и му пожелаваме много успехи с черно-белия екип", написаха от клуба.

Мартин Иванов остава в Локомотив Авиа и през следващия сезон
Мартин Иванов остава в Локомотив Авиа и през следващия сезон

В отбора на "железничарите" за следващия сезон остава и либерото Мартин Иванов.

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