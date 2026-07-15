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Локомотив Авиа срещу черногорци в Чалъндж къп

  • 15 юли 2026 | 14:56
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Бронзовият медалист в WINBET Супер Волей Локомотив Авиа (Пловдив) ще започне своето участие в третия по сила европейски клубен турнир Чалъндж къп от 1/32-финалите срещу черногорския Будва. Това отреди тегленият преди малко жребий в Люксембург.

Пловдичани ще гостуват в първия мач, който ще бъде между 10-и и 12-и ноември, а в реванша седмица по-късно ще са домакините.

ЦСКА срещу шампиона на Украйна в Европа и евентуален сблъсък с Локомотив Авиа
ЦСКА срещу шампиона на Украйна в Европа и евентуален сблъсък с Локомотив Авиа

Интересното е, че при отстраняване на Будва, на 1/16-финалите в турнира Локомотив ще срещне победителя от двойката между ЦСКА и украинския Епицентър Подоляни (Хородок).

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