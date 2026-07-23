Официално: Арсенал привлече грък с впечатляваща статистика

От Арсенал официално обявиха привличането на крилото Христос Цолис от Клуб Брюж. 24-годишният грък пристига на “Емиратс” срещу 34 милиона паунда или около 40 милиона евро. През изминалия сезон фланговият футболист записа 52 мача във всички турнири и впечатли с удивителна статистика от 22 гола и 29 асистенции. Той има и 34 мача и девет гола за националния отбор на южните ни съседи.

Energy. Instinct. End product.



Christos Tzolis is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/NP7QHI3u15 — Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026

Цолис е сочен от английската преса като играч, който е привлечен директно за заместник на Леандро Тросар, който бе продаден на Бешикташ за 18 милиона евро. Гръкът вече има опит в Англия, след като преди време носеше екипа на Норич, макар така и да не успя да се наложи при “канарчетата”. От клуба не обявяват продължителността на договора на футболиста, но се предполага, че той е за пет години.

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Снимки: Imago