Георги Русев: Липсваше ни попадението!

Крилото на ЦСКА 1948 Геори Русев говори след равенството 0:0 със Спартак (Търнава) в първи мач от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

ЦСКА 1948 си тръгна "сух" от Търнава и ще щурмува словаците в София

"Липсваше ни попадението. Можеше да водим с един или два гола преди реванша. Тежък мач и една хубава атмосфера. Надявам се във втория мач да ги реализираме. Опитвахме се да играем футбол и да пресираме. Искам да побеждаваме и да продължаваме напред. Когато изпускаш такива шансове, могат да те накажат. Мисля, че заслужаваме да продължим напред", заяви българският национал.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google