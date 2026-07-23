Треньорът на Спартак (Търнава): Нямахме късмет, но сме оптимисти за реванша

Старши треньорът на Спартак (Търнава) Антонио Муньос смята, че късметът е изневерил на неговия отбор срещу ЦСКА 1948, след като двата отбора завършиха 0:0 в първата среща от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Реваншът е идния вторник от 20:30 часа на националния стадион „Васил Левски“, а победителят ще отиде в третия рунд, където ще срещне Панатинайкос (Гърция) или Пакш (Унгария).

„Искахме да спечелим. Справихме се добре, за да го постигнем, но ни липсваше късмет. Имахме няколко добри ситуации, Лука Коркели уцели гредата. Предстои ни открит реванш. Предстои ни труден мач и ще се подготвим по такъв начин, че да успеем в него и да продължим напред“, каза Антонио Муньос след срещата.

„Това беше първият ни официален мач за сезона и беше ясно, че някои неща все още липсват. Трябваше да реализираме един или два шанса днес, щеше да е по-лесно да отидем на реванша. Беше отворено и е жалко, че Лука удари гредата. Определено знаем какви са ни проблемите. Те знаят за нашите проблеми, така че е равностойно. Петдесет на петдесет, както казах преди мача. Отиваме там, за да се борим за промоция. Феновете бяха отлични, свалям шапка“, коментира защитникът Мартин Микович.

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