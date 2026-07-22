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Петър Маринов: Жалко, че си тръгваме с равенство

  • 22 юли 2026 | 23:49
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Вратарят на ЦСКА 1948 Петър Маринов говори след равенството на своя тим със Спартак (Търнава) в двубой от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата завърши 0:0 в Словакия, а стражът се отличи с хубави спасявания.

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“Изиграхме добър мач, жалко, че си тръгваме 0:0. Имахме доста положения, но и те удариха греда. На реванша ще излезем още по-мотивирани и ще продължим напред.

Очаквахме да са по-агресивни, да ни бият, когато изнасяме топката, но се справихме. Много положения имахме, надявам се на реванша да влязат.

Затова съм на вратата, за да помагам на отбора. Който не играе, той не греши. Тази грешка срещу Спартак (Варна) не може да ме свали. Гледаме напред. Такива спасявания искам да помагат на отбора.

Важно е, че ще играем в България. Уникална атмосфера тук днес. Надявам се в България всичко да си дойде на мястото”, заяви Маринов.

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