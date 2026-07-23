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Албанци и словенци не се победиха в брутално надстрелване от Шампионската лига

  • 23 юли 2026 | 00:03
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Албанци и словенци не се победиха в брутално надстрелване от Шампионската лига

Албанският Егнатия и словенският Целье направиха зрелището от първия тур на срещите във втория предварителен кръг на Шампионската лига след равенство 3:3.

През първото полувреме домакините от Егнатия поведоха в резултата с гол на Енео Битри в 7-ата минута.

Нататък нещата така се стекоха, че изглеждаше, че албанците ще се оттеглят на почивката с гол преднина, но това не се случи. В 45-ата минута Марио Квесич изравни и даде огромно психологическо преимущество на гостите. Попадението оказа своето влияние и малко след подновяването на играта словенците осъществиха пълен обрат. Това стана, след като Армандас Кучис се разписа за 1:2 в 54-ата минута.

Радостта на гостите обаче не продължи дълго и равенството бе възстановено съвсем скоро в 58-ата минута, когато Фернандо Медейрош вкара втори гол за албанците.

Само осем минути по-късно Целье отново бе напред при второто попадение за вечерта на Марио Квесич, който направи 2:3 в 66-ата минута.

Това не бе всичко и в 78-ата минута падна шести гол. Той бе за домакините, а негов автор бе Ибрахим Диабате, с което оформи крайното 3:3 и остави реванша отворен.

Реваншът предстои на 28-и юли (вторник) от 21:15 часа българско време. Арена на сблъсъка ще бъде стадион “Здежеле” в словенския град Целье, чието име носи и самият отбор.

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