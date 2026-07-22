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Левски пречупи шампиона на Румъния и е на крачка от третия квалификационен кръг в Шампионската лига
  1. Sportal.bg
  2. Омония (Никозия)
  3. Омония взе първия мач между потенциалните съперници на Левски

Омония взе първия мач между потенциалните съперници на Левски

  • 22 юли 2026 | 22:00
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Омония взе първия мач между потенциалните съперници на Левски

Отборът на Омония (Никозия) победи тима на Кайрат с минималното 1:0 в среща от втория предварителен кръг на Шампионската лига като домакин. Единственото попадение в срещата отбеляза Панайотис Андреу, а кипърците направиха истински подвиг, за да стигнат до успеха, тъй като в 33-тата минута Лоик Него получи директен червен картон и така домакините играха над час астрономическо време с човек по-малко.

Срещата бе важна и за българската публика, тъй като победителят от тази двойка ще играе с българския първенец Левски в следващия кръг на “турнира на богатите”, ако “сините” успеят да отстранят Университатя (Крайова). Казахстанският тим пък бе една от приятните изненади в Шампионската лига миналата година, стигайки до основната схема на най-престижния европейски клубен турнир, но сега ще трябва да покажат известна доза креативност, за да преодолеят негативния резултат от първия мач, тъй като показаха, че дори при човек повече на терена трудно бележат.

Реваншът в Казахстан е точно след седмица на 29-и юли (сряда) и ще стартира от 18:00 часа българско време. Същият ден, но от 20:30 часа, ще бъде и ответният двубой между Университатя и Левски, след който ще стане ясно каква точно двойка ще се оформи за третия кръг от квалификациите на “турнира на богатите”.

СНИМКА: omonoiafootball// INSTAGRAM

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