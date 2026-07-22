Хамбургер се подсили с доскорошен нападател на Лестър

Хамбургер ШФ обяви привличането на нападателя Патсон Дака със свободен трансфер. 27-годишният национал на Замбия прекара последните пет сезона в Лестър, за който отбеляза 29 попадения в 165 мача във всички турнири.

"С привличането на Патсон заздравяваме атаката си. Той е нападател, който отговаря на това, което търсим - допринася много за играта със и без топката и винаги е готов да помага на отбора. В същото време той има голям опит на международно ниво. Убедени сме, че Патсон може да помогне на тима със своите качества и нямаме търпение да го приветстваме в Хамбургер ШФ", заяви спортният директор Катлин Крюгер пред клубния уебсайт.

𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆, Patson #Daka! 🔵⚪⚫



The 27-year-old striker, who has spent the last five years at Leicester City, has signed his new contract with our colours. 🔷✍️



Welcome aboard, Patson! 🤝#nurderHSV pic.twitter.com/RYADnwzJOf — HSV English (@HSV_English) July 22, 2026

Преди да премине в Лестър, Дака имаше силен период в РБ Залцбург, където вкара 68 гола в 125 участия и спечели четири поредни титли на Австрия, включително три поредни дубъла с купата на страната между 2019 и 2021 година, а впоследствие бе закупен за 30 милиона евро от "лисиците". С националната фланелка на Замбия той има 57 мача, в които е отбелязал 22 попадения.

Дака, който ще носи фланелката с номер 27, е петото ново попълнение за Хамбургер през летния трансферен прозорец, след като тимът от Северна Германия привлече халфовете Мартин Аделин, Кофи Амоако, Алберт Грьонбек и Мадс Брьокер.

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