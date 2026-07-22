Хамбургер се подсили с доскорошен нападател на Лестър

Хамбургер ШФ обяви привличането на нападателя Патсон Дака със свободен трансфер. 27-годишният национал на Замбия прекара последните пет сезона в Лестър, за който отбеляза 29 попадения в 165 мача във всички турнири.
"С привличането на Патсон заздравяваме атаката си. Той е нападател, който отговаря на това, което търсим - допринася много за играта със и без топката и винаги е готов да помага на отбора. В същото време той има голям опит на международно ниво. Убедени сме, че Патсон може да помогне на тима със своите качества и нямаме търпение да го приветстваме в Хамбургер ШФ", заяви спортният директор Катлин Крюгер пред клубния уебсайт.
Преди да премине в Лестър, Дака имаше силен период в РБ Залцбург, където вкара 68 гола в 125 участия и спечели четири поредни титли на Австрия, включително три поредни дубъла с купата на страната между 2019 и 2021 година, а впоследствие бе закупен за 30 милиона евро от "лисиците". С националната фланелка на Замбия той има 57 мача, в които е отбелязал 22 попадения.
Дака, който ще носи фланелката с номер 27, е петото ново попълнение за Хамбургер през летния трансферен прозорец, след като тимът от Северна Германия привлече халфовете Мартин Аделин, Кофи Амоако, Алберт Грьонбек и Мадс Брьокер.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google