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Хамбургер привлече френски талант

  • 14 юли 2026 | 12:38
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Хамбургер привлече френски талант

Германският футболен клуб Хамбургер ШФ официално обяви привличането на полузащитника Мартен Аделин от френския Троа. Продължителността на договора на 22-годишния френски младежки национал не е съобщена, а от германския тим са платили между четири и шест милиона евро за трансфера. "След като прегледахме миналия сезон в детайли, беше ясно, че искаме да подсилим състава си в специфични зони и да добавим играчи с различни качества към него. Мартен ни носи точно това, което търсим. Той ще донесе ново измерение на нашата игра, давайки ни повече опции и правейки ни по-гъвкави", заяви спортният директор Катлин Крюгер.

През миналата кампания Мартен Аделин отбеляза 10 попадения и направи 11 асистенции във второто ниво на френския футбол, помагайки на Троа да спечели промоция в Лига 1. "Имам много добро чувство след първите разговори с Хамбургер. Размерът на клуба, привържениците и стадионът ми харесаха, както и шансът да продължа да се развивам и да се докажа в Бундеслигата", каза французинът. Тимът от северна Германия завърши предходния сезон на 13-ото място в германския елит с 38 точки, на 12 над зоната на изпадащите.

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Снимки: Gettyimages

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