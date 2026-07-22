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Непобеден български ММА боец отпадна от BRAVE 107

  • 22 юли 2026 | 13:40
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Непобеден български ММА боец отпадна от BRAVE 107

Контузия по време на спаринг спря ММА боеца Николай Атанасов (5-0, 4 със Съб) от потенциална претендентска битка за титлата на BRAVE CF в категория муха.

Талантът трябваше да се бие с Магомед Идрисов (12-2, 3 с КО, 3) на 1 август в Бургас. По време на тренировка българинът е получил сериозна травма на коляното.

„Има разтежение на предна кръстна връзка на лявото коляно и оток, както и събиране на течност в коленната става – потвърди пред Спортната джунгла треньорът на Атанасов Николай Цоков. – Направихме изследванията през миналата седмица. Ники не може да свива и да разпъва крака си на 100%. Важното е, че не се налага операция, от което най-много се опасявахме. Остава разочарованието от отпадането на мача и от направената подготовка“

Непобеденият боец направи своя дебют за BRAVE CF през миналата година. Той нанесе първа загуба на Адигюзел Гулиев. Българинът впечатли мачмейкърите на организацията още от аматьорските години, когато направи много оспорван мач с Мохамед Мокаев. 25-годишният боец от Монтана ще се възстановява няколко месеца.

Николай Атанасов с впечатляващ дебют в Brave
Николай Атанасов с впечатляващ дебют в Brave
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