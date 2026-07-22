Дейна Уайт: Радвам се, че не подписахме с Фьодор Емеляненко

През годините UFC рядко са изпускали възможността да привлекат големи свободни агенти, но може би най-значимият боец, който така и не стъпи в октагона, е бившият шампион на PRIDE в тежка категория Фьодор Емеляненко.

След като UFC придоби японската организация, много от водещите ѝ атлети преминаха в американската верига. Емеляненко обаче остана единственият, който изискваше продължителни и сложни преговори. Главният изпълнителен директор на UFC Дейна Уайт, многократно е разказвал как той и бившият собственик Лоренцо Фертита са летели до екзотична дестинация, за да се срещнат с руснака и екипа му с надеждата да сключат сделка.

В крайна сметка Емеляненко отхвърля офертата на UFC и продължава кариерата си в организации като „Страйкфорс“ и „Белатор“, преди да се оттегли. Поглеждайки назад обаче, Уайт споделя, че бързо е преодолял разочарованието и всъщност е бил доволен, че споразумението не се е осъществило.

„Имам чувството, че сме постигнали всичко, което някога сме искали“, заяви Уайт в подкаста „The Pivot“. „Никога не сключихме сделка с Фьодор Емеляненко, но когато с Лоренцо Фертита се качихме на самолета и си тръгнахме от онова място, където и да беше, се спогледахме и си казахме: „Слава богу, че отказаха“.“

„Защото му предложихме толкова много пари. Когато влезеш в стаята за преговори, просто се опитваш да финализираш сделката. Мислиш си: „Не сме летели дотук за нищо. Нека сключим това споразумение“.“

Сделката така и не се осъществява. И въпреки че Уайт е искал да подпише с Емеляненко и да го изправи срещу Брок Леснар в двубой, който би бил един от най-големите в историята на UFC, той не съжалява за развоя на събитията.

„По онова време искахме да организираме мач между него и Брок Леснар“, каза Уайт. „Но не съжалявам. Това е единственият двубой, за който се сещам веднага, който не успяхме да осъществим, въпреки че искахме и опитахме.“

Разбира се, Леснар остава една от най-големите звезди, състезавали се някога в UFC, и неговата популярност не намалява от факта, че никога не се е изправил срещу Емеляненко. Що се отнася до легендарния руснак, неговата кариера приключи с нокаут от Райън Бейдър през 2023 г., но той все още е смятан от мнозина за най-великия боец в тежка категория за всички времена. Той безспорно е и най-успешният ММА боец, който никога не се е състезавал в UFC.

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