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Дъстин Порие потвърди, че е загубил важно спонсорство след ареста му

  • 22 юли 2026 | 14:50
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Дъстин Порие потвърди, че е загубил важно спонсорство след ареста му

Дъстин Порие все още се справя с потенциалните правни последици от своя арест, но финансовите загуби вече са факт.

Според самия Порие, големият му спонсор „Бъд Лайт“ незабавно е прекратил бизнес отношенията си с него след ареста му на 21 юни на международното летище „Хартсфийлд-Джаксън“ в Атланта.

„Те прекратиха договора ми незабавно“, заяви Порие в предаването „Шоуто на Ариел Хелуани“. „...Всичко е наред, човече. Нямам нужда от тази ш*бана отрова в живота си. ... Гадно е, че семейството ми губи парите, които оставаха по сделката с тях, а те бяха няколкостотин хиляди долара. Но също така, ако представлявам нещо и рекламирам нещо, в което няма да участвам и да промотирам, каквото – такова.“

37-годишният Порие разкри, че води периодична битка с алкохола, като отбеляза, че проблемът се е обострил отново след края на състезателната му кариера през юли 2025 г. Порие заяви, че е потърсил помощ след ареста и се е извинил за инцидента, по време на който кадри от полицейска камера са го заснели да обижда стюардеси и да предизвиква отзовалия се полицай.

„Има много хора, които пият отговорно“, каза Порие. „Аз не съм от тях. Ако можете да пиете отговорно, забавлявайте се. Пийте „Бъд Лайт“. Пийте каквото, по дяволите, си поискате. Бъдете отговорни. Прекарвайте си добре. Аз не съм такъв човек.“

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