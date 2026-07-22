Пимблет се подигра с Топурия, купи столчето му от мача с Гейджи

Пади Пимблет се сдоби с нов колекционерски артикул за дома си.

През последните няколко години Пимблет е в открита вражда с Илия Топурия, като двамата дори за кратко бяха спрягани за мач за титлата в лека категория. Въпреки че до такъв двубой не се стигна, враждата между тях остана, а Пимблет изпита особено удоволствие от загубата на Топурия от Джъстин Гейджи на събитието UFC Белия дом през юни.

Удоволствието е било толкова голямо, че той е похарчил над 10 хиляди долара, за да се подиграе на своя съперник.

В понеделник Пимблет публикува в социалните мрежи, твърдейки, че е закупил столчето, което Илия Топурия е използвал по време на галавечерта UFC Белия дом. Боецът споделя, че е платил 13 700 долара за артикула.

„Колекционерска вещ“, написа той.

Макар Пимблет все още да не се е бил с Топурия, „Лошото момче“ се наслаждава на своя относителен успех срещу Гейджи в сравнение с този на Топурия. Пимблет загуби с решение от Гейджи през януари, докато ъгълът на Топурия прекрати двубоя преди петия рунд.

Пимблет е в подем и след като по-рано този месец постигна най-голямата победа в кариерата си, отказвайки Беноа Сен Дени за по-малко от минута на UFC 329.

Пади Пимблет приспа Беноа Сен Дени за по-малко от минута

Междувременно Топурия до голяма степен остава извън светлината на прожекторите след загубата си, въпреки че се появиха кадри, на които Ел Матадор празнува победата на Испания на Световното първенство.

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