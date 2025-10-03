Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Николай Атанасов с впечатляващ дебют в Brave

Николай Атанасов с впечатляващ дебют в Brave

  • 3 окт 2025 | 19:48
  • 805
  • 0
Николай Атанасов с впечатляващ дебют в Brave

Талантливият български ММА боец Николай Атанасов направи страхотен дебют в голямата международна верига Brave в грузинската столица Тбилиси. Спортистът от клуб "Бойни спортове - Монтана" спечели с разделено съдийско решение (29-28, 29-28, 28-29) срещу непобедения досега азербайджанец Адигозел Гулиев.

Това беше първият професионален двубой в чужбина за Атанасов и той беше похвален от официалните коментатори на Brave за отличното си представяне. Те, както и всички, които са изгледали битката, останаха изненадани от разделеното съдийско решение. Всъщност, Николай беше достатъчно доминантен в клетката, за да не остави никакво съмнение в превъзходството си.

В последния рунд, който вероятно единият от съдиите е присъдил за Гулиев, азерът имаше контрол на земя, но без никаква стойностна атака. Напротив, българинът опита три пъти неуспешно да заключи триъгълник с крака, а бе много близо до събмишън с усукване на коляното (kneebar). Гулиев в тези тежки за него мигове няколко пъти се държеше за оградата и именно с нейна помощ успя да се измъкне. Реферът на ринга обаче му направи само устна забележка, а имаше основание дори за отнемане на точка за такова нарушение на правилата. В последните секунди на битката пък Атанасов отново заключи триъгълник с крака от гръб, но сирената спаси съперника му.

В крайна сметка справедливостта възтържествува и Николай записа петата си професинална победа в пет двубоя. Освен че за първи път в кариерата си той се би в чужбина, за първи път негова битка влезе в трети рунд и също за сефте се стигна до съдийско решение. Предишните му четири победи бяха осъществени чрез събмишън.

