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  3. Арест в Маями: Братята Тейт пред екстрадация заради тежки обвинения във Великобритания

Арест в Маями: Братята Тейт пред екстрадация заради тежки обвинения във Великобритания

  • 21 юли 2026 | 13:41
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Арест в Маями: Братята Тейт пред екстрадация заради тежки обвинения във Великобритания

Братята Андрю и Тристан Тейт ще се борят срещу екстрадицията им към Великобритания, след като бяха задържани в Маями миналата събота.

Британските власти обявиха, че срещу тях са повдигнати 59 обвинения, свързани със седем предполагаеми жертви. 39-годишният Андрю Тейт е изправен пред 42 обвинения, включително за изнасилване, трафик на хора, нападение и престъпления, свързани с детска порнография. Брат му Тристан (38 г.) е обвинен по 17 пункта, сред които сексуално посегателство и трафик на хора. Според властите деянията са извършени в Източна Англия в периода между 2010 и 2017 г.

Братята отхвърлят обвиненията, а адвокатът им Джоузеф Макбрайд определи обвиненията като “политически мотивирани” и “клевета”, но не предостави конкретни обяснения за това твърдение.

В понеделник братята за първи път се явиха в съдебната зала след ареста им. Облечени в кафяви затворнически униформи и с белезници на ръцете и краката, те потвърдиха пред съдия Лорън Луис, че разбират правата си.

В следващите седмици съдия от окръжния съд на САЩ ще разгледа дали те отговарят на условията за екстрадиция. Следващо заседание е насрочено за 27 юли. Процесът по екстрадация може да отнеме седмици, като крайното решение ще зависи от държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Въпреки че САЩ рядко отказват подобни искания от Обединеното кралство, защитата на Тейт се надява на обрат в делото.

Андрю Тейт е добре познато име в бойните спортове с професионален баланс от 76 победи, 9 загуби и едно равенство в кикбокса. След дълго прекъсване, през декември 2025 г. той направи дебют в бокса в Дубай, където загуби по точки от американския актьор Чейс ДеМур. Брат му Тристан също е бивш кикбоксьор.

Братята Тейт, които имат двойно американско и британско гражданство, живееха в Румъния от 2016 г., където също са обект на разследване за организирана престъпна група и трафик на хора от края на 2022 г. През февруари 2025 г. румънските власти вдигнаха ограниченията им за пътуване, което им позволи да се преместят във Флорида, където пребиваваха до момента на сегашния им арест.

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