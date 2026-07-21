Министър Керязов отличи медалистите от Европейското първенство по джудо за кадети

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов отличи с почетни плакети българските медалисти от Европейското първенство по джудо за кадети до 18 години, проведено в Гран Канария. Родните състезатели се представиха впечатляващо и завоюваха общо четири отличия – две златни и две бронзови.

„Тези успехи са плод на много труд, постоянство и отдаденост. Вдигнахте летвата много високо и очакванията към вас са големи. Сигурен съм, че ви предстоят още медали от най-престижните спортни форуми“, каза министър Керязов.

„Искам все повече млади хора да виждат в спорта път към изграждането на характер, дисциплина и увереност. Вие доказвате, че когато има желание, постоянство и качествена подготовка, успехите идват. Надявам се постиженията ви да вдъхновят още повече деца да изберат спорта и активния начин на живот“, подчерта министърът.

Медалистите на България от шампионата са:

Иван Николчев – златен медал в категория до 73 кг;

Цветомир Вълков – златен медал в категория до 90 кг;

София Маврова – бронзов медал в категория до 44 кг;

Махмуд Жаафар – бронзов медал в категория до 60 кг.

Председателят на Българската федерация по джудо Румен Стоилов благодари на министър Керязов и на държавата за, която оказват за развитието и популяризирането на джудото.

„Продължавайте да работите все така професионално и да затвърждавате позицията си като пример за добре организирана и успешно развиваща се спортна федерация. Вратите на Министерството на младежта и спорта са винаги отворени за вас. Ще се радвам да продължим да работим заедно за развитието на българския спорт“, заяви министър Керязов.

На срещата присъстваха родители на младите състезатели и един от основните спонсори на джудото.

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