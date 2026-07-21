Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Хулио Веласкес с коментар за следващото препятсвие пред Левски в Шампионската Лига - Университатя (Крайова)
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Министър Керязов отличи медалистите от Европейското първенство по джудо за кадети

Министър Керязов отличи медалистите от Европейското първенство по джудо за кадети

  • 21 юли 2026 | 14:49
  • 408
  • 0
Министър Керязов отличи медалистите от Европейското първенство по джудо за кадети

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов отличи с почетни плакети българските медалисти от Европейското първенство по джудо за кадети до 18 години, проведено в Гран Канария. Родните състезатели се представиха впечатляващо и завоюваха общо четири отличия – две златни и две бронзови.

„Тези успехи са плод на много труд, постоянство и отдаденост. Вдигнахте летвата много високо и очакванията към вас са големи. Сигурен съм, че ви предстоят още медали от най-престижните спортни форуми“, каза министър Керязов.

„Искам все повече млади хора да виждат в спорта път към изграждането на характер, дисциплина и увереност. Вие доказвате, че когато има желание, постоянство и качествена подготовка, успехите идват. Надявам се постиженията ви да вдъхновят още повече деца да изберат спорта и активния начин на живот“, подчерта министърът.

Медалистите на България от шампионата са:

Иван Николчев – златен медал в категория до 73 кг;

Цветомир Вълков – златен медал в категория до 90 кг;

София Маврова – бронзов медал в категория до 44 кг;

Махмуд Жаафар – бронзов медал в категория до 60 кг.

Председателят на Българската федерация по джудо Румен Стоилов благодари на министър Керязов и на държавата за, която оказват за развитието и популяризирането на джудото.

„Продължавайте да работите все така професионално и да затвърждавате позицията си като пример за добре организирана и успешно развиваща се спортна федерация. Вратите на Министерството на младежта и спорта са винаги отворени за вас. Ще се радвам да продължим да работим заедно за развитието на българския спорт“, заяви министър Керязов.

На срещата присъстваха родители на младите състезатели и един от основните спонсори на джудото.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Джошуа планира да бъде на ринга още 3 години

Джошуа планира да бъде на ринга още 3 години

  • 21 юли 2026 | 15:15
  • 656
  • 0
Арест в Маями: Братята Тейт пред екстрадация заради тежки обвинения във Великобритания

Арест в Маями: Братята Тейт пред екстрадация заради тежки обвинения във Великобритания

  • 21 юли 2026 | 13:41
  • 1233
  • 0
Ей Джей е освирепял за битката си с Пренга

Ей Джей е освирепял за битката си с Пренга

  • 20 юли 2026 | 17:12
  • 2519
  • 2
Колби Ковингтън вече търси нов противник за борба

Колби Ковингтън вече търси нов противник за борба

  • 20 юли 2026 | 15:48
  • 1464
  • 0
Борис Георгиев стана шампион на Европейската купа по джудо в Сараево

Борис Георгиев стана шампион на Европейската купа по джудо в Сараево

  • 19 юли 2026 | 21:27
  • 641
  • 0
Делян Алишахи: Има много какво да подобря, за да стигна желаното от мен ниво

Делян Алишахи: Има много какво да подобря, за да стигна желаното от мен ниво

  • 19 юли 2026 | 19:20
  • 3271
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо: Хулио Веласкес говори преди двубоя с Университатя

Гледайте на живо: Хулио Веласкес говори преди двубоя с Университатя

  • 21 юли 2026 | 15:59
  • 1604
  • 1
Проблем за Левски: титуляр пропуска първия мач с Университатя (Крайова)

Проблем за Левски: титуляр пропуска първия мач с Университатя (Крайова)

  • 21 юли 2026 | 10:56
  • 31337
  • 26
Изненада: аржентинецът Паредес не е получил червен картон за боя в края

Изненада: аржентинецът Паредес не е получил червен картон за боя в края

  • 21 юли 2026 | 13:46
  • 11099
  • 23
Ерата "Меси" не е приключила

Ерата "Меси" не е приключила

  • 21 юли 2026 | 09:03
  • 29355
  • 101
Волейболните национали се прибраха в България след участието си в Лигата на нациите

Волейболните национали се прибраха в България след участието си в Лигата на нациите

  • 21 юли 2026 | 15:10
  • 8579
  • 11
Венци Стефанов: Феновете пречат на отбора

Венци Стефанов: Феновете пречат на отбора

  • 21 юли 2026 | 12:41
  • 8890
  • 24