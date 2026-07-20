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Колби Ковингтън вече търси нов противник за борба

  • 20 юли 2026 | 15:48
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Колби Ковингтън вече търси нов противник за борба

Колби Ковингтън търси нов съперник за следващия си мач по борба. Бившият временен шампион на UFC в полусредна категория стана първият човек, победил Арман Царукян в граплинг. Това се случи на галавечерта RAF 11 в събота.

На същото събитие Белал Мухамад победи Бен Аскрен по точки, с което привидно беше подготвен изключително интригуващ двубой за шампионския пояс на организацията. Колби Ковингтън и Белал Мухамад обаче се сбиха по време на пресконференцията след RAF 11.

Колби Ковингтън пребори Арман Царукян
Колби Ковингтън пребори Арман Царукян

Мухамад, известен с прякора „Запомни името“, отправи ритник към Ковингтън, след което настъпи пълен хаос. Охраната се намеси, за да успокои ситуацията в залата UW-Milwaukee Panther Arena в Милуоки, Уисконсин. Малко по-късно беше обявено, че Ковингтън и Мухамад ще се изправят един срещу друг на RAF 12, което ще се проведе на 22 август в Кливланд.

Ковингтън обаче оправда прякора си „Хаоса“, като отмени двубоя с Мухамад по-малко от 24 часа след неговото обявяване.

„Взех управленско решение“, заяви Ковингтън в интервю за Submission Radio. „Разговарях с ръководството. Аз съм акционер в RAF, така че вземам подобни решения. Ще се откажем от двубоя с Белал. Той показа, че не може да се държи като професионалист. Ще ви обясня причините. Първо, на пресконференцията след двубоя той държеше микрофона и твърдеше, че е човек от народа: „Грижа ме е за децата, искам да давам добър пример, съжалявам, че ругах“. Само секунда по-късно се изправи, опита да ме ритне като във футболен мач и се втурна през сцената, за да ме нападне като някакво отвратително животно.

Държеше се като хулиган, като престъпник. Това е просто отвратително. От негова страна няма никакъв професионализъм. Разбира се, от компанията знаят, че бих го победил за 60 секунди или по-малко в мач по борба. Знаем обаче, че той няма да се опита да се бори с мен. Просто ще иска да ме нападне и отново ще се държи непрофесионално.

Нека бъдем честни – той не е звезда и не предизвиква особен интерес. Следователно не ми дава допълнителна мотивация да заложа пояса си срещу него.“ След това Колби Ковингтън посочи няколко звезди от ММА, които биха могли да заменят Белал Мухамад на RAF 12. Списъкът му от петима потенциални съперници включва Арман Царукян, Хамзат Чимаев, Тайрън Уудли, Майкъл Чандлър и Камару Усман.

„Искаме единствено големи имена, които привличат сериозен интерес. Някой, който заслужава тази възможност“, продължи Ковингтън. „Арман заслужава реванш. Ако го иска, ще го направим. Ще потвърдя думите си с действия и ще докажа, че съм най-добрият борец на планетата. Аз съм най-добрият състезател в двубоите между различни бойни дисциплини, защото притежавам световната титла на RAF. Аз съм най-добрият подобен атлет в историята на организацията и ще направим реванша с Арман. Ако Арман не го иска, има дълъг списък с хора, които чакат своя ред. Майкъл Чандлър е там, Тайрън Уудли също. Кой знае – може би Хамзат се задава на хоризонта. Има много добри възможности.

Трилогията с Усман трябва да се състои. В момента той трябва да си оближе раните, защото Дрикус дю Плеси току-що му нарита задника. Когато обаче се възстанови, може да получи възможност да се бори за този пояс. Никой няма да ми го отнеме.“

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