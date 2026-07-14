Монтана поднови тренировки

Монтана поднови тренировки след трите дни ваканция, която футболистите получиха след лагера в Банско. В курорта отборът проведе основната част от лятната си подготовка и изигра две контроплни срещи.

В събота монтанци ще имат последна проверка преди старта нановия сезон. Воденият от сръбския треньор Божо Джуркович тим ще приема на стадион „Огоста“ Спартак (Плевен), като преди мача ще стане официалото представяне.

Контролата ще бъде и тест за дошлия на проби нападател Данаил Рангелов, който вече направи неофициален дебют и се отчете с гол при загубата с 2:7 от Славия.

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