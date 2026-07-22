Новият договор на Де ла Фуенте е само формалност

Президентът на Кралската испанска футболна федерация (РФЕФ) Рафаел Лоусан има намерение да задържи Луис де ла Фуенте на поста селекционер на националния отбор до Световното първенство през 2030 г. Очаква се в близко бъдеще двете страни да започнат преговори за ново споразумение.

„Може да се каже, че Де ла Фуенте ще остане с нас за дълго. Именно аз се занимавах с предишното му подновяване на договора. Тогава имах честта да оформя едно важно, необходимо и справедливо споразумение. Сега нашата задача е, ако е възможно, да подобрим условията му и да удължим сътрудничеството", каза Лоусан.

Luis de la Fuente has won international trophies with Spain at three different levels 🤯



🏆 2015: Euro U19

🏆 2019: Euro U21

🏆 2024: Euro

🏆 2026: World Cup pic.twitter.com/qz932ePDCO — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 21, 2026



"Гордея се с начина, по който Луис ни помогна тогава да постигнем съгласие. През 2030 г. ни очаква историческо събитие и бихме искали Луис да бъде част от него“, добави шефът на федерацията.

Луис де ла Фуенте изведе "Ла Роха" до титлата на Мондиал 2026. Под негово ръководство тимът стана и европейски шампион, а освен това спечели и Лигата на нациите.

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Снимки: Gettyimages