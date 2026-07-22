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Дзаниоло прекрати бойкота и подписа нов договор с Удинезе

  • 22 юли 2026 | 02:21
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Дзаниоло прекрати бойкота и подписа нов договор с Удинезе

Николо Дзаниоло сложи подпис под нов договор с Удинезе, който го обвързва с клуба до юни 2029 г. с опция за удължаване и при по-добри финансови условия. Нападателят беше напуснал предсезонната подготовка за повече от седмица заради спор относно възнаграждението си. Очакваше се той да се завърне вчера, но така и не се появи на тренировъчната база.

Според „Скай Спорт Италия“, последните детайли са били уточнени и Дзаниоло е подписал новия си контракт. Споразумението е до юни 2029 г., но Удинезе разполага с опция да го удължи с още една година.

Дзаниоло пристигна от Галатасарай в последния ден на летния трансферен прозорец миналата година под наем с опция за закупуване в края на сезона. Тъй като преминаването му беше осъществено прибързано, за да се спазят сроковете, двете страни се договориха да преразгледат въпроса със заплатата му след края на кампанията. Това се оказа трудно и те не успяха да постигнат съгласие по личните условия, което доведе до бойкота от страна на италианския национал.

Дзаниоло остава в Удинезе
Дзаниоло остава в Удинезе

Настоящият договор на Дзаниоло вече е до юни 2029 г., като Галатасарай има право на 50 процента от бъдеща продажба. Заплатата на играча ще е 2 милиона евро на сезон, но структурата е променена, като се разделя фиксираната сума от бонусите, свързани с представянето.

Дзаниоло допринесе с 6 гола и също толкова асистенции в 34 официални мача за Удинезе през миналия сезон.

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Снимки: Imago

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