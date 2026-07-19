Делян Алишахи: Има много какво да подобря, за да стигна желаното от мен ниво

Професионалният ММА боец Делян Алишахи бе виртуален гост в "Sportal Fight Club". Бившият състезател по класическа борба разговаря с редактора в медията ни Борис Тонев чрез онлайн връзка, тъй като към момента живее и тренира в столицата на професионалните бойни спортове - Лас Вегас.

Алишахи сподели за читателите ни как протичат спарингите и тренировките с някои от най-елитните професионални бойци в Лас Вегас. Доказателство за тежките тренировки на Алишахи в САЩ са не само неговите думи, но и белега от аркада, получена в последния му спаринг срещу UFC боеца Джони Уокър, само ден преди интервюто ни.

Припомняме, че по-рано през месец юли Делян Алишахи записа петата си победа в пети професионален ММА двубой, но той разказва, че скоро след победата се е завърнал в залата, тъй като иска да бъде готов за бой по всяко време. Българинът разкри още, че ако се появи възможност за двубой с кратко предизвестие в UFC, е готов да я приеме.

Вижте цялото интервю с 27-годишния българин тук:

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