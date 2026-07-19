Борис Георгиев стана шампион на Европейската купа по джудо в Сараево

Борис Георгиев стана шампион на Европейската купа по джудо за мъже и жени в Сараево (Босна и Херцеговина).

Българинът постигна четири победи, като на финала се наложи над сърбина Милан Булая със златна точка - "ипон" в продължението в категория до 100 килограма. Преди това Георгиев се наложи над хърватина Иван Розга, после и над Зекай Шпати (Косово), а на полуфинала преодоля 25-ия в света Омар Елрамли (Египет).

Любослав Григоров с бронз на Европейското по Джудо в Сараево

Това е втора титла за българина този сезон след тази на Европейската купа в София през януари.

Габриела Димирова (52 кг) и Мариян Палев (90 кг) не успяха да стигнат до отличията.

Ден по-рано Любослав Григоров (60 кг) взе бронза в Сараево, а Ирина Железарска (над 78 кг) се нареди пета.

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