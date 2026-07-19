Турция обърна Иран, класира се за F8 на VNL и изпревари България за 6-ото място

Волейболистите на Турция продължиха със страхотното си представяне в Лигата на нациите.
Възпитаниците на Слободан Ковач обърнаха Иран с 3:1 (17:25, 25:22, 25:16, 25:19) в последния си мач от турнира в Група 7 в Белград (Сърбия).
България с два варианта за класиране на финалите в Лигата на нациите
Така Турция записа историческо първо класиране за финалния турнир на Лигата на нациите.
След изиграването си на всичките 12 мача от груповата фаза на VNL Турция има в актива си 22 точки (8 победи, 4 загуби) и може да бъде изпреварена в крайното класиране единствено от България, ако националите се наложат над Франция с 3:0 или 3:1 в последния си двубой на турнира в Чикаго.
Азис Лагумджия заби 23 точки (3 блока) за успеха на Турция.
Бедърхан Бюлбюл добави още 13 точки (1 ас, 9 блока!!!).
Ефе Байрам се отличи с 11 точки (2 аса, 3 блока).
Али Хагпараст бе най-резултатен за Иран с 20 точки.
Али Хаджипор добави 17 точки (1 блок).
Съставът на Иран за момента заема 14-о място във временното класиране.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google