Бленджини: Продължаваме да надграждаме, но трябва още

Селекционерът на мъжкия ни национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини коментира представянето на "лъвовете" в Лигата на нациите:

"Голямо разочарование, че не успяхме да се класираме за финалите. Но ми се иска цялостно да погледна на този турнир. Според мен успяхме да надградим от това, което постигнахме миналата година. Отборите бяха поставени в по-различни условия. Беше ясно, че никой няма да ни подцени. По лично мое мнение тази година Лигата на нациите е много по-силна. Записахме една победа повече от това, което направихме миналата година, а тази година нямахме и домашен турнир, който да ни даде предимство. Оценявам представянето на момчетата като добро.

Преди да кажа за някаква поука, искам да акцентирам, че отборът показва в доста от мачовете много високо ниво и продължава да надгражда. Въпреки че правим силни мачове, трябва да надграждаме още и да продължаваме да се развиваме.

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Този сезон на ВНЛ успяхме да включим в групата и двама млади гирачи, което не участваха миналата година. Двама играчи с голям потенциал.

Много хора ще кажат, че се е стигнало до тази загуба от Франция поради липсата на характер, но има един много важен фактор - този мач се изигра само 18 часа след мача срещу САЩ, в който момечтата се изразходваха много. Всеки има право да има своето мнение по въпроса, но това е един важен фактор, както и това, че Франция е един много силен отбор, пред нас в световната ранглиста.

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Ще се съберем отново в началото на август за подготовка за Европейското първенство, която ще протече отново в базата на "СамЕлион" в Самоков. Там ще имаме две контролни срещи с Чехия на 25 и 26 август. След това, на 30 август, отборът се мести в София, като на 1 и 2 септември ще имаме две контроли със Сърбия", заяви италианският специалист при завръщането на нацианалите у нас.

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Снимки: Борислав Трошев