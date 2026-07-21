Алекс Грозданов: Търпим една метаморфоза като отбор

Алекс Грозданов заяви при пристигането на родните национали у нас след участието на България на Лигата на нациите, че турнирът е бил много силен и всеки от играчите ни е оставил всичко на игрището.

"В няколко мача дадохме моментния максимум, който не беше достатъчен. Но аз лично съм доволен от момчетата, дадохме каквото можахме. Предвид моментното състояние, което сме имали, това сме могли да направим, със сигурност всеки е оставил каквото е имал на игрището.

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Това е много силно първенство, всички отбори идват с нови лица или с опитни играчи. Всеки един от отборите, които са там, гарантирам, че иска да отиде на финалите.

На Бразилия целият турнир не им беше силен, всички искат да са на финал.

Не сме отишли да си сверяваме часовниците, искахме да отидем на финалите.

Със Словения също беше много важен мач, не мисля, че мотивацията е проблемът. Просто ние търпим една метаморфоза от млад отбор с таланти и недостатъчно опит, преминаващ през това да стане голям отбор", сподели Алекс Грозданов.

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Снимки: Борислав Трошев