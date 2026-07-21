Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Николов: Има неприятно усещане, но сме на правилния път

Алекс Николов: Има неприятно усещане, но сме на правилния път

  • 21 юли 2026 | 15:36
  • 642
  • 1
Алекс Николов: Има неприятно усещане, но сме на правилния път

Звездата на българския национален отбор по волейбол Алекс Николов коментира представянето на "лъвовете" в Лигата на нациите - най-високото ни класиране в историята на турнира, макар и без участие на финалите.

Волейболните национали се прибраха в България след участието си в Лигата на нациите
Волейболните национали се прибраха в България след участието си в Лигата на нациите

"Когато не постигнеш крайната цел, със сигурност не е приятно и оставаш с неприятно усещане", каза Николов на летището. "Смятам обаче, че това е най-доброто ни класиране, откакто сме в Лигата на нациите – осмо място. Ако не беше правилото за автоматично класиране, щяхме да продължим към финалите.

Играхме с шест от отборите в Топ 8 и победихме половината от тях, което също е много добър показател. На правилния път сме.

Със сигурност победата над САЩ ни дава ентусиазъм за бъдещето. Подобни победи и мачове, особено като гости… Въпреки че ние не бяхме точно гости. Имаше страхотна общност и много българи. Наистина повече от половината зала, а според мен дори и повече, беше изпълнена с български привърженици, което е уникално. Сигурен съм, че показахме, че когато играем пред публика, независимо дали е българска или не, се представяме добре. Това са добри предпоставки за септември.

Със сигурност е по-добре, че имаме сега повече време за подготовка. Ние и сега бяхме подготвени. Смятам, че вече притежаваме необходимото ниво. Волейболът го има. Разбира се, има някои неща, които трябва да бъдат усъвършенствани и изчистени. Все пак сме млад отбор, но нивото вече е съвсем различно и това се вижда. За да победиш водещи отбори като САЩ и Италия, няма как да не играеш на най-високо ниво.

Смятам, че в мача с Полша ние дори не се появихме в залата. Така че поне през септември трябва да се появим в „Арена София“, за да видим дали Полша отново ще ни победи по същия начин. Задължителното класиране на финал не е сериозно очакване. Това се вижда и от факта, че сме девети в световната ранглиста. Тя е най-правилният начин да се види къде се намира един отбор, тъй като точките се натрупват и всеки мач има значение. В момента сме отбор от Топ 10 в света. Към подобен отбор не може да има задължително очакване за финал. Може да се очаква, че ако покаже най-доброто си ниво, ще бъде способен да се бори за медалите. Според мен това е реалистично очакване и именно към него ще се стремим.

Със сигурност сме провеждали разговори за очакванията на феновете, но смятам, че и в това отношение има голям напредък – именно в манталитета и в начина, по който трябва да подхождаме към отделните мачове и турнирите. Това, ако щете вярвайте, също се учи. За него е необходим опит и се натрупва с времето. Така че отново ще повторя – намираме се на правилния път", каза Николов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Борислав Трошев

Още от Волейбол

Волейболните национали се прибраха в България след участието си в Лигата на нациите

Волейболните национали се прибраха в България след участието си в Лигата на нациите

  • 21 юли 2026 | 15:10
  • 8639
  • 11
Нгапет отвърна на Лагумджия: Не си играчът, за когото се мислиш! Първо се опитай да се качиш на подиума във VNL

Нгапет отвърна на Лагумджия: Не си играчът, за когото се мислиш! Първо се опитай да се качиш на подиума във VNL

  • 21 юли 2026 | 12:33
  • 1174
  • 0
Лагумджия разкритикува Джизга и Нгапет: Те ни дърпаха надолу, беше катастрофа!

Лагумджия разкритикува Джизга и Нгапет: Те ни дърпаха надолу, беше катастрофа!

  • 21 юли 2026 | 12:22
  • 1074
  • 0
Вижте полуфиналите за Суперкупата на България

Вижте полуфиналите за Суперкупата на България

  • 21 юли 2026 | 11:54
  • 1011
  • 0
Бургаско дерби и още интригуващи сблъсъци на старта на WINBET Супер Волей

Бургаско дерби и още интригуващи сблъсъци на старта на WINBET Супер Волей

  • 21 юли 2026 | 11:50
  • 681
  • 1
Волейболистите на България се срещнаха с деца от българската академия в Чикаго

Волейболистите на България се срещнаха с деца от българската академия в Чикаго

  • 21 юли 2026 | 11:35
  • 714
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо: Хулио Веласкес говори преди двубоя с Университатя

Гледайте на живо: Хулио Веласкес говори преди двубоя с Университатя

  • 21 юли 2026 | 15:59
  • 1667
  • 1
Проблем за Левски: титуляр пропуска първия мач с Университатя (Крайова)

Проблем за Левски: титуляр пропуска първия мач с Университатя (Крайова)

  • 21 юли 2026 | 10:56
  • 31403
  • 26
Изненада: аржентинецът Паредес не е получил червен картон за боя в края

Изненада: аржентинецът Паредес не е получил червен картон за боя в края

  • 21 юли 2026 | 13:46
  • 11165
  • 23
Ерата "Меси" не е приключила

Ерата "Меси" не е приключила

  • 21 юли 2026 | 09:03
  • 29405
  • 101
Волейболните национали се прибраха в България след участието си в Лигата на нациите

Волейболните национали се прибраха в България след участието си в Лигата на нациите

  • 21 юли 2026 | 15:10
  • 8639
  • 11
Венци Стефанов: Феновете пречат на отбора

Венци Стефанов: Феновете пречат на отбора

  • 21 юли 2026 | 12:41
  • 8925
  • 24