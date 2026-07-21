Рич Пол с коментар за предстоящото решение на ЛеБрон Джеймс

Дългогодишният приятел и агент на ЛеБрон Джеймс - Рич Пол, заяви, че клиентът му все още не бърза да избере следващия си отбор в НБА, добавяйки, че не е нужно тимовете да правят нещо повече, за да повлияят на решението му междувременно.

"Няма да бързаме. Решението е негово и само от него зависи кога ще го вземе. Няколко души се обадиха и казаха: "Хей, Рич, има ли нещо повече, което трябва да направим? Нещо, което можем да направим?" А моят отговор е: "Не. Не е нужно да правите нищо. Разбираме го ясно. Всички съобщения вече са изпратени", заяви Рич Пол в подкаста си, цитиран от ESPN.

Днес се навършват три седмици, откакто агентът на ЛеБрон Джеймс информира Лос Анджелис Лейкърс, че той няма да играе за клуба през следващия сезон и ще стане свободен агент. В това време Голдън Стейт Уориърс, Кливланд Кавалиърс, Филаделфия 76ърс и Маями Хийт изявиха желание четирикратният носител на приза за Най-полезен играч да премине в редиците им.

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Рич Пол каза, че е обсъдил предстоящото решение и с комисаря на НБА Адам Силвър, но не иска да то да привлича твърде много внимание, както през 2010 година, когато Джеймс напусна Кливланд, за да се присъедини към Маями. Тогава дори беше направен специален телевизионен филм със заглавие "Решението".

"Видях Адам в Ню Йорк и го обсъдихме. Както казах, решението все още си е на ЛеБрон. Така че ако той не знае, не можем да бързаме. Важно е за хората да разберат, че нямаме за цел да привличаме внимание и да правим спектакъл. Не говорим за "Решение" или нещо такова. Той трябва да реши сам. Това е и бизнес. Няма да стоим тук и да решаваме, или да позволим на някой друг да прецени кога той ще вземе решението", добави Пол.

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Попитан дали клиентът му вече се е насочил към определен отбор, или дали си е подредил приоритетите, Пол отговори: "Не мога да кажа нищо."

Преди да започне рекордния си 24-и сезон в НБА, 412-годишният ЛеБрон Джеймс ще трябва да избере вероятно последния отбор, за който да се състезава в дългата си и успешна кариера, в която счупи редица рекорди, включително за най-много мачове и за най-много точки в лигата.

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Снимки: Gettyimages