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Шахматна легенда отказа да стане президент на Унгария

  • 20 юли 2026 | 22:22
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Шахматна легенда отказа да стане президент на Унгария

Легендарната шахматистка Юдит Полгар отклони предложението на унгарския премиер Петер Мадяр да заеме президентския пост в страната. Новината беше съобщена от агенция МТИ.

„За мен беше чест да бъда поканена за държавен глава. Но аз не съм политик“, се казва в официално изявление на Полгар, разпространено в понеделник.

Тя беше сочена като основен фаворит за наследник на Каталин Новак, която се оттегли от президентския пост през февруари. Оставката на Новак дойде след скандал, свързан с помилването на осъден за прикриване на педофилия.

Самият премиер Мадяр потвърди, че е отправил покана към Полгар. Той изрази своето „разочарование“ от нейния отказ, но подчерта, че „приема решението ѝ и уважава мотивите ѝ“.

В публикация в социалните мрежи Полгар допълни: „Не смятам, че имам силите да поема историческата отговорност да обединя една разединена нация и затова не мога да приема тази покана“.

След отказа на шахматистката, Петер Мадяр обяви, че ще номинира бившия конституционен съдия Имре Атила Вуйчич за държавен глава. Кандидатурата на Вуйчич вече е получила одобрението на управляващата консервативна партия „Фидес“.

47-годишната Юдит Полгар се оттегли от активния спорт през 2014 г. и е считана за най-великата шахматистка в историята. Тя е единствената жена, достигала до топ 10 в световната ранглиста, и оглавяваше женската класация в продължение на 26 години. Юдит е част от знаменитото шахматно семейство Полгар, заедно със сестрите си Жужа и София.

Президентският пост в Унгария е с петгодишен мандат и има предимно церемониални функции. Страната ще проведе предсрочни избори за държавен глава, след като правомощията на досегашния президент Тамаш Шуйок бяха прекратени с конституционни промени.

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Снимки: Gettyimages

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