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Весела Лечева стана баба за втори път

  • 20 юли 2026 | 19:46
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Весела Лечева стана баба за втори път

Десет дни след внезапната загуба на 36-годишния бизнесмен Мартин Велев, неговата жена роди второ момиченце днес, 20 юли.

Така голямата ни шампионка по спортна стрелба, бивш министър на спорта и настоящ председател на БОК Весела Лечева стана баба за втори път.

Тя вече има една внучка - 3-годишната Ваяна.

Раждането на детето се случва след нелепата трагедия на гръцкия полуостров Халкидики, която отне живота на баща му.

Припомняме, че Мартин Велев загуби живота си при тежък инцидент с джет край къмпинг "Порто Елея“ на Халкидики – район, който от години се стопанисва от неговото семейство.

novini.bg

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