Исторически изненадващ шампион на The Open

Докато в неделния следобед на 154-тото Открито първенство на Великобритания (The Open) цареше пълен хаос, Райън Фокс запази хладнокръвие в изгарящата жега на „Роял Бъркдейл“. 39-годишният новозеландец, син на ръгби легендата на „Ол Блекс“ Грант Фокс, завърши последния кръг с 68 удара – два под пара. Така той изпревари с един удар американеца Камерън Йънг и вдигна трофея „Кларет Джъг“.

Champion Golfer of the Year. pic.twitter.com/jKB7XSv1bl — The Open (@TheOpen) July 19, 2026

След изпълнен със зрелище и драматични обрати финален кръг Фокс знаеше, че бърди на 18-ата дупка ще му бъде достатъчно, за да спечели първата си титла от мейджър турнир. Това обаче беше по-лесно да се каже, отколкото да се направи. На дългата дупка с пар 4 през целия ден бяха записани само четири бърдита. Смелият Фокс обаче не отстъпи, докато преследваше дълго време водилия от клубната къща Йънг.

Time to reflect. You've done it Ryan Fox. pic.twitter.com/JmaWS2dwYx — The Open (@TheOpen) July 19, 2026

Той извади драйвъра и изпрати великолепен начален удар на 330 ярда в средата на феъруея. От оставащите 175 ярда Фокс изпълни един от най-добрите си подходи в кариерата и пласира топката в центъра на грийна. След това спокойно реализира най-важния пат в живота си от 11 фута.

„Не усещах нищо при този пат – всичко се тресеше толкова силно“, заяви Фокс, който преди началото на турнира беше аутсайдер с коефициент 100 към 1. Той записа четири бърдита в последните си шест дупки и заслужи титлата „Шампион по голф на годината“. „Усещането определено не е комфортно. Но когато видиш как топката влиза, удоволствието със сигурност е огромно.“

Royal Birkdale to St Andrews.



Ryan Fox is heading there as Champion Golfer. pic.twitter.com/ysvALybgcQ — The Open (@TheOpen) July 19, 2026

Кариерата на Фокс често оставаше в сянката на постиженията на баща му Грант, който помогна на „Ол Блекс“ да спечелят Световното първенство по ръгби през 1987 г. и за известно време държеше рекорда на отбора за най-много отбелязани точки. Силната спортна традиция в семейството включва и дядото на Райън – Мерв Уолъс, който беше капитан и треньор на националния отбор на Нова Зеландия по крикет.

„Семейството ни има великолепна история“, заяви Фокс. „Другото хубаво е, че никога не съм чувствал натиск да вървя по техните стъпки. Не знам дали моето постижение надминава техните, но със сигурност е близо до тях. Предполагам, че сега и върху моите деца няма да има никакво напрежение.“

One kiss. One Claret Jug. pic.twitter.com/iuY0LJQ5g5 — The Open (@TheOpen) July 19, 2026

Фантастичният завършек на Фокс сложи край на изключително оспорвано Открито първенство, което можеше да поеме във всяка посока в хаотичната и драматична неделя. В различни моменти четирима състезатели оглавяваха класирането – Фокс, Йънг, водачът след съботния ден Сам Бърнс и южнокореецът Ким Си-у. Световният номер едно Скоти Шефлър и любимецът на английската публика Томи Флийтууд също се доближиха на минимална дистанция.

Начинът, по който Фокс преодоля конкуренцията и изигра последната дупка, обобщи цялостния му подход към спорта – спокойно, непринудено и без излишна показност.

'I spoke to my kids last night and they said "bring back a trophy". I think this is a pretty cool one to bring back for them.' pic.twitter.com/PwDrFMkpPi — The Open (@TheOpen) July 19, 2026

„Казах на кадито си на началната позиция, че ще атакуваме, ще се опитам да спечеля турнира и ще приема последствията, ако се проваля“, заяви Фокс, който в предишните си 28 участия в мейджър турнири никога не беше завършвал в Топ 10. „Да изляза и да изпълня този драйв, който определено не е особено удобен начален удар, да намеря феъруея и да си осигуря възможност беше нещо огромно.“

Това беше и пореден пример как късно развилият се Фокс, който започва да играе професионално едва на 24 години, е усъвършенствал изкуството на търпението и постоянството. След първия кръг от 72 удара той изоставаше със седем от водача и делеше 85-ото място.

Във втория кръг резултат от 68 удара го изкачи до поделената 52-ра позиция. В събота той се намеси в битката за титлата с 62 удара – осем под пара, изравнявайки рекорда за най-нисък резултат в отделен кръг на мейджър турнир при мъжете.

The winner of the Gold Medal and the Champion Golfer of the Year is Ryan Fox. pic.twitter.com/H3SiB8Pq1W — The Open (@TheOpen) July 19, 2026

Фокс осъществи най-големия скок в класирането след първите 36 дупки в историята на мейджър турнирите. 56-ият в света стана и най-ниско класираният шампион на Откритото първенство след северноирландеца Дарън Кларк през 2011 г.

Докато драмата на игрището се разгръщаше, Йънг изпразваше шкафчето си в клубната къща на „Бъркдейл“. 29-годишният американец вече беше направил всичко по силите си на крайбрежното игрище и беше поставил цел от девет удара под пара, надявайки се останалите да не успеят да я достигнат.

„Смятах, че десет под пара ще имат добър шанс да бъдат достатъчни“, заяви той, след като записа боги на последната дупка.

Ryan Fox. Nerves of steel.



That is how you win The 154th Open. pic.twitter.com/M6YxCYEuXA — The Open (@TheOpen) July 19, 2026

Йънг не пожела да гледа останалата част от състезанието. Вместо това каза, че ще хапне в ресторанта за състезатели, преди да „подреди и изпразни шкафчето си за по-голяма ефективност“.

Възможно беше сред багажа, който да отнесе у дома, да бъде и „Кларет Джъг“ – трофеят за шампиона на Откритото първенство.

Докато загряваше на тренировъчното игрище за евентуален плейоф обаче, Йънг разбра какво точно е направил Фокс на близката 18-а дупка по оглушителните празнични възгласи на публиката.

Американецът се възползва максимално от по-благоприятните условия в началото на финалния кръг и записа 64 удара – шест под пара. Известно време изглеждаше, че това може да бъде достатъчно, за да завърши пред преследвачите. Йънг започна повече от два часа преди излизането на последната група. При по-слаб вятър той беше близо до това да запише четвъртия за седмицата кръг от 62 удара, изравняващ рекорда.

Слабото боги на 18-ата дупка обаче сложи край на шансовете му да добави името си към историята. Началният му удар попадна в бункер на феъруея, а при втория топката се удари в ръба му. С третия Йънг попадна в пясъка край грийна, преди едва да не вкара топката с чип. Въпреки че това в крайна сметка навреди на шансовете му да спечели първата си мейджър титла, Йънг посочи резултата си от 73 удара – един над пара – в събота като основната причина да не триумфира.

„Тръгвам си с усещането, че можех да спечеля, въпреки че имах един ден за оценка около 4,50“, заяви той. „Не че играта ми беше лоша. Първите два дни бяха прилични. Ако им дадем оценка около 5, един ден имах около 4,50, а днес беше за отличен. В крайна сметка останах с усещането, че имах възможност да спечеля, без да покажа абсолютно всичко, на което съм способен.“

Fleetwood finds another.



He's now just two back, after this approach sets up a third birdie of his final round. pic.twitter.com/8kBq6XLMvv — The Open (@TheOpen) July 19, 2026

Ако победителят в Откритото първенство се определяше чрез гласуване на публиката в „Бъркдейл“, Флийтууд щеше да бъде коронясан за шампион с огромно мнозинство. Професионалният спорт обаче не е конкурс за популярност. 35-годишният англичанин често е обвиняван, че не демонстрира достатъчно силен победителски инстинкт в решаващите моменти на мейджър турнирите. Същата критика може да бъде отправена към него и след тази седмица.

След като се измъкна от няколко трудни ситуации в четвъртък и вдигна темпото в петък, Флийтууд се доближи само на удар от водача в събота. Две късни богита обаче го оставиха с привидно прекалено много работа за вършене. Местният любимец започна неделния ден с пет удара изоставане. Той трябваше да изпълнява добре замахванията си, да играе разумно и да запази спокойствие в окото на бурята.

Флийтууд попи енергията от мощната подкрепа на хилядите обожаващи го привърженици и отново се доближи само на един удар от първото място. Англичанинът твърди, че почти всеки ден от седемгодишна възраст насам мечтае да вдигне „Кларет Джъг“. Смелият подход на осмата дупка му донесе трето бърди в кръга и го превърна в сериозен претендент за титлата.

Надеждите му обаче отново бяха разбити след кошмарния период при преминаването от първите към вторите девет дупки. Три поредни богита – на деветата, десетата и 11-ата дупка – означаваха, че емоционалната победа пред родна публика ще остане само мечта. Флийтууд призна, че прекалено агресивният подход на деветата дупка, при който топката отскочи отвъд изсъхналия и твърд грийн и доведе до боги, е бил „ужасна грешка“.

Тя обърна посоката на кръга му. Флийтууд загуби инерция, а публиката – надежда. Въпреки това между него и привържениците продължи взаимната демонстрация на обич. Докато вървеше по феъруея на 18-ата дупка, Флийтууд се наслаждаваше на възторжения прием и показа признателността си, удряйки с юмрук по сърцето си.

Той се отблагодари за безусловната подкрепа с бърди на последната дупка, което го изкачи до поделеното четвърто място заедно с Шефлър.

„Не спечелих Откритото първенство през тази седмица и продължавам да преследвам тази цел. Но преживяното беше специално и ще го помня още много, много дълго време.“

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