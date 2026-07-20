Най-великата шахматистка в историята може да стане президент на Унгария

Унгарският министър-председател Петер Модяр иска шахматната легенда Юдит Полгар да стане президент на страната като част от политическите му реформи, след като принуди съюзник на своя националистически предшественик Виктор Орбан да напусне поста. Консервативният лидер с проевропейска ориентация трябваше да се срещне в понеделник с Полгар, смятана за най-великата шахматистка на всички времена, за да я попита дали би приела поста.

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Модяр дойде на власт с обещание за „смяна на режима“, слагайки край на твърдолинейното 16-годишно управление на Орбан. Той обеща да предложи кандидат, който не е част от политическата система, след като непопулярният президент Тамаш Шуйок беше отстранен чрез конституционна поправка.

„Страната ни се нуждае от единство, мир и президент, с когото всички унгарци да се гордеят“, написа Модяр във Facebook късно в неделя. Той допълни, че в понеделник ще се срещне с Полгар, за да я попита дали е готова да поеме поста.

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Полгар, която ще навърши 50 години в четвъртък, беше най-високо класираната шахматистка в света в продължение на 25 години, преди да прекрати състезателната си кариера през 2014 г. Тя се ползва с широко обществено уважение и почти не е свързвана с политически партии. Модяр обаче беше разкритикуван, че още в неделя е пристъпил към издигането на кандидатурата ѝ – само ден след като обеща обществено допитване по въпроса.

„Тя е нетрадиционен избор, тъй като всички предишни президенти на Унгария са имали политически опит“, заяви пред АФП Петер Креко, ръководител на базирания в Будапеща изследователен институт Political Capital. Креко отбеляза, че Полгар притежава международен опит, тъй като през последните десетилетия се е срещала с десетки световни лидери, докато е популяризирала шахмата, развитието на таланти и образованието.

„Тя би могла да изпълнява чудесна допълваща дипломатическа роля. Това е особено важно в момента, защото трансформацията на Унгария привлича значителен международен интерес“, добави Креко.

Полгар остава единствената жена, достигала до общата световна десетка в шахмата. Кариерата ѝ често е сравнявана с историята в популярния сериал на Netflix „Дамски гамбит“. Самата Полгар споделя, че е харесала „вниманието към детайлите“ в продукцията. Полгар често е говорила открито за сексизма и стереотипите, с които е трябвало да се бори в доминирания от мъже спорт. В интервю за АФП през 2020 г. тя заяви:

„Трябваше да доказвам качествата си повече, отколкото ако бях момче.“

Тя постигна забележителни победи срещу няколко световни шампиони при мъжете, сред които руснакът Гари Каспаров през 2002 г. След оттеглянето си от състезателния шахмат през 2014 г. Полгар насочи вниманието си към образованието и популяризирането на шахмата сред младите хора.

Името ѝ като възможен кандидат за президент беше предложено за първи път в отворено писмо, подписано от 16 известни унгарци. Сред тях беше и изобретателят на кубчето на Рубик – Ерньо Рубик.

Полгар все още не е коментирала публично предложението.

Възможното ѝ издигане до най-високия държавен пост идва, след като през миналата седмица унгарските депутати приеха поправка, с която отстраниха Шуйок. Последният му ден на поста беше в неделя. Шуйок осъди поправката като край на „демократичната правова държава“ в Унгария, но въпреки това я подписа в събота, заявявайки, че не разполага с възможност да я оспори.

Председателят на парламента Агнеш Форстхофер временно изпълнява функциите на държавен глава, докато парламентът избере нов президент.

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