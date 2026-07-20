Младите ни таланти в бадминтона са на подготовка в Приморско преди Европейското

Националният отбор по бадминтон на България до 15 години продължава подготовката си за Европейското първенство, което ще се състои от 7 до 10 октомври в Норвегия.

До 22 юли състезателите ще останат на.подготвителен лагер в к.к. Приморско. Всеки ден те провеждат. по три тренировки - на пясък и на стадион, като подготовката е насочена към достигане на оптимална спортна форма преди предстоящите големи международни състезания.

След лагера в Приморско подготовката продължава с:

24–31 юли – лагер на националния отбор до 17 години в Караташ, Сърбия

24 юли – 8 август – лагер на националния отбор до 19 години в град Първомай, България

След проведените квалификации в град Първомай в състава на националния отбор бяха включени:

Единично – момчета

Кан Емурла

Иван Иванов

Единично – момичета

Мария Попов

Калина Косева

Двойки – момчета

Кан Емурла / Вид Новак

Валери Димитров / Галимир Султанов

Двойки – момичета

Мария Попов / Мутиара Мандала

Калина Косева / Изабела Иванова

Смесени двойки

Иван Иванов / Калина Косева

Валери Димитров / Изабела Иванова

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