Младите ни таланти в бадминтона са на подготовка в Приморско преди Европейското

Националният отбор по бадминтон на България до 15 години продължава подготовката си за Европейското първенство, което ще се състои от 7 до 10 октомври в Норвегия.
До 22 юли състезателите ще останат на.подготвителен лагер в к.к. Приморско. Всеки ден те провеждат. по три тренировки - на пясък и на стадион, като подготовката е насочена към достигане на оптимална спортна форма преди предстоящите големи международни състезания.
След лагера в Приморско подготовката продължава с:
24–31 юли – лагер на националния отбор до 17 години в Караташ, Сърбия
24 юли – 8 август – лагер на националния отбор до 19 години в град Първомай, България
След проведените квалификации в град Първомай в състава на националния отбор бяха включени:
Единично – момчета
Кан Емурла
Иван Иванов
Единично – момичета
Мария Попов
Калина Косева
Двойки – момчета
Кан Емурла / Вид Новак
Валери Димитров / Галимир Султанов
Двойки – момичета
Мария Попов / Мутиара Мандала
Калина Косева / Изабела Иванова
Смесени двойки
Иван Иванов / Калина Косева
Валери Димитров / Изабела Иванова