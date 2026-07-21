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  3. Сестри Стоеви допуснаха поражение на турнир по бадминтон в Китай

Сестри Стоеви допуснаха поражение на турнир по бадминтон в Китай

  • 21 юли 2026 | 09:10
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Сестри Стоеви допуснаха поражение на турнир по бадминтон в Китай

Стефани и Габриела Стоеви допуснаха поражение в първия кръг на двойки на турнира "HSBC BWF World Tour Super 1000" в Гуанчжоу (Китай) с награден фонд 2 милиона долара.

Европейските шампионки отстъпиха пред седмите поставени в схемата японки Рин Иванага и Кие Наканиши с 14:21, 15:21 за 47 минути на корта.

И в двата гейма се игра равностойно до 15-а точка, след което японките успяваха да направят серия от поредни точки и да затворят частите.

Преди този турнир сестрите участваха на турнир "HSBC BWF World Tour Super 750" в японската столица Токио, където записаха две победи и достигнаха до четвъртфиналите.

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