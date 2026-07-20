Йонас Вингегор замина за Дания, за да се оперира

Датският колоездач Йонас Вингегор падна тежко на Обиколката на Франция в неделя и счупи дясната си ключица, като вече замина за Дания, където трябва да се оперира, информираха от тима, цитиран от вестник "Екип".
Двукратният победител на Тур дьо Франс (2022, 2023) напусна отбора в понеделник преди обяд, като замина за Дания. Преди да замине, той поздрави всички членове на отбора си. Вингегор говори и със съотборниците си и най-вече с белгиеца Виктор Кампанартс, който водеше колоната в момента, в който датчанинът падна и се контузи.
Тимът трябва да премине към План Б, след като загуби лидера си, който бе втори в генералното класирането на състезанието до момента.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google