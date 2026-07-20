Йонас Вингегор замина за Дания, за да се оперира

Датският колоездач Йонас Вингегор падна тежко на Обиколката на Франция в неделя и счупи дясната си ключица, като вече замина за Дания, където трябва да се оперира, информираха от тима, цитиран от вестник "Екип".

A replay of the Jonas Vingegaard crash. The end of his 2026 Tour de France. What a shame. I feel for him. It’s so bloody awful. Damn!#TDF2026 pic.twitter.com/WKRPphxmGd — René Bugner (@RNBWCV) July 19, 2026

Двукратният победител на Тур дьо Франс (2022, 2023) напусна отбора в понеделник преди обяд, като замина за Дания. Преди да замине, той поздрави всички членове на отбора си. Вингегор говори и със съотборниците си и най-вече с белгиеца Виктор Кампанартс, който водеше колоната в момента, в който датчанинът падна и се контузи.

🎙️ How are things with you?

🗣️ Jonas Vingegaard: "Well, surprisingly well. It is of course very disappointing for us to exit this way, and that the Tour ends like this, but that's how bike racing is sometimes.

And fortunately for that, it's only a broken collarbone." [TV 2 Sport] pic.twitter.com/RCkhkD0wGw — #TeamVingegaard (@vingeupdates) July 19, 2026

Тимът трябва да премине към План Б, след като загуби лидера си, който бе втори в генералното класирането на състезанието до момента.

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