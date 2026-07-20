Алекс Николов заслужи $20 000 от Лигата на нациите

Националът Александър Николов заслужи премия от $20 000 от Лигата на нациите.

Националът Александър Николов спечели първото място в две индивидуални класации след края на основната фаза от Волейболната Лига на нациите, в която България завърши на 8-о място със 7 победи, 5 загуби и 20 точки, но не успя да се класира за финалите в Нинбо (Китай).

България не успя срещу Франция и остана извън финалите

Алекс Николов е начело в класацията на топреализаторите с общо 278 точки (11 блока и 20 аса).

Алекс Николов топреализатор и най-добър нападател в Лигата на нациите

Николов оглавява и класацията на нападателите с 247 точки от атака при 53.93% успеваемост.

Алекс Николов: Не успяхме да свършим работата докрай, но се борихме

За всеки лидер в класация се полагат бонус от $10 000.

2026 VNL Individual Award Winners:



Best Scorer : 🇧🇬 Alex Nikolov

Best Attacker : 🇧🇬 Alex Nikolov

Best Server : 🇺🇦 Dmytro Yanchuk

Best Blocker : 🇨🇦 Jackson Howe

Best Setter : 🇫🇷 Antoine Brizard

Best Digger : 🇦🇷 Franco Massimino

Best Receiver : 🇫🇷 Mathis Henno



Congratulations… pic.twitter.com/LnGuW6UERh — Volleytrails (@volleytrails) July 20, 2026

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