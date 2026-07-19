Лига на нациите: България 0:0 Франция! Следете мач ТУК!

Волейболистите от национален отбор на България излизат за последната си важна битка по пътя към финалите на тазгодишната Лига на нациите. Момчета на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще играят срещу олимпийския шампион Франция в последния си мач от турнира в Група 8 от последната трета седмица на основната фаза на световната надпревара

България излиза за задължителна победа срещу Франция по пътя към финалите

Срещата е тази нощ (19-и срещу 20-и юли) точно в полунощ 00,00 часа българско време в зала "НАУ Арена" в Чикаго (САЩ) и ще бъде излъчена на живо по Max One и на запис по БНТ 3 утре сутринта от 08,00 часа.

Страхотна България гледа към финалите на Лигата след бой над САЩ

Световните вицешампиони направиха важна крачка към класирането си на финалния турнир в Нинбо (Китай), след като победи домакините от САЩ с 3:1 гейма рано тази сутрин. Така, в момента, "лъвовете" са на 8-о място в общото временно класиране със 7 победи, 4 загуби и 20 точки, след като бяха изместени от Турция и Украйна съответно след успехите им днес съответно над Иран и Германия.

Полша с обрат срещу Франция в Чикаго

Така, за да си гарантира място на финалите в Нинбо, България трябва да запишем победа над "петлите" с какъвто и да е резултат, дори и с 3:2 гейма.

От друга страна Франция е на 12-а позиция в подреждането с 5 победи, 6 загуби и 13 точки и няма никакви шансове за класиране на финалите.

БЪЛГАРИЯ - ФРАНЦИЯ 0:0 (0:0)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Бърдаров, Алекс Грозданов, Илия Петков-либеро

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

ФРАНЦИЯ: Антоан Бризар, Тео Фор, Матис Ено, Антоан Потрон, Франсоа Юец, Даниел Ийегбекедо - Лука Рамон-либеро

Старши треньор: АНДРЕА ДЖАНИ.

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