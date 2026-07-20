Алекс Николов: Не успяхме да свършим работата докрай, но се борихме

Една от звездите на националния отбор на България Александър Николов призна след загубата от Франция с 0:3 в последния мач от Лигата на нациите, след който "лъвовете" не успяха да се класират за финалите, че не са успяли да си свършат работата до край, но са се борили.

България не успя срещу Франция и остана извън финалите

"Франция нямаше какво да губи и заслужи напълно да спечели. Играха типичния си волейбол, поставиха ни под напрежение, което е съвсем нормално. Франция е добър отбор и им отдавам заслуженото, бяха по-добри от нас", сподели Алекс Николов пред камерата на VBTV.

"Всъщност в Топ 8 сме и заслужаваме място на финалите, но такъв е регламента за съжаление. Но все още смятам, че сме в Топ 8, както показва и класирането. Имахме добър сезон във VNL. Ще се фокусираме към финалите през следващия сезон."

"Трябва да се върнем към тренировките, да тренираме още по-усилено. И да се надяваме, че ще се върнем още по-уверени и когато стигнем до такъв мач за класиране на финали, ще го вземем."

"Благодаря много за подкрепата. Не успяхме да свършим работата до край, но се борихме. Чакаме ви на Европейското в София", обърна се Николов на български към феновете в края.

Снимки: volleyballworld.com

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