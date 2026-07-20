Алекс Николов топреализатор и най-добър нападател в Лигата на нациите

Националът Александър Николов спечели първото място в две индивидуални класации след края на основната фаза от Волейболната Лига на нациите, в която България завърши на 8-о място със 7 победи, 5 загуби и 20 точки, но не успя да се класира за финалите в Нинбо (Китай).

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Алекс Николов е начело в класацията на топреализаторите с общо 278 точки (11 блока и 20 аса). След него се нареждат Ферре Регерс от Белгия с 268 (9 и 13) и Ник Муянович от Словения с 227 точки (15 и 16). Няма друг български национал в Топ 10 сред реализаторите.

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Николов оглавява и класацията на нападателите с 247 точки от атака при 53.93% успеваемост. И тук втори е Ферре Регерс с 246 точки и 49.50%, а трети е Ник Муянович с 196 точки и 51.72%.

При блокировачите капитанът на България Алекс Грозданов е на 4-ото място, като има 27 точки от блокада или средно по 2.25 на мач. Начело в тази класация е канадецът Джаксън Хауи с 47 блока. Втори Бедирхан Бюлбюл (Турция) с 37, а третата позиция си разделят Бартломией Лемански (Полша) и Юрий Семенюк с по 28 успешни блокади.

При изпълнителите на сервис Алекс Николов е на втората позиция с 20 аса или средно по 1.67 на мач. Четвъртото място пък си разделят Симеон Николов и Аспарух Аспарухов с по 17 директни точки от сервис и средно по 1.42 на мач. Първото място си разделят украинецът Дмитро Янчук и японецът Ран Такахаши с по 21 аса.

Симеон Николов е 6-и сред разпределителите с 307 точни подавания и 34.46% успеваемост. Начело в класацията е Антоан Бризар от Франция с 396 точни подавания при 40.57%.

При най-добрите в защита и на посрещане няма нито един българин в Топ 10 на класациите.

Снимки: volleyballworld.com

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