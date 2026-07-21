Въвеждат тестове за пол в женския тенис

Тенисистките ще трябва да преминат генетично тестване за пол, за да могат да участват в турнирите от веригата на WTA. Новите правила за допустимост влизат в сила във вторник и включват еднократен преглед за наличието на SRY ген, който е свързан с развитието на мъжкия пол.

Тестването може да се извърши чрез натривка от вътрешната страна на бузата, кръвна проба или проба от слюнка. В случай на положителен резултат за наличие на SRY ген, състезателката ще трябва да премине допълнителни медицински прегледи, преди да получи разрешение да се състезава. Тенисистките, които откажат тестване, могат да бъдат подложени на дисциплинарни санкции.

Съгласно предишните правила, трансджендър жени можеха да се състезават, след като декларираха женска полова идентичност и поддържаха нивата на тестостерон под границата, определена от WTA, в продължение на поне две години. В момента не е известно да има трансджендър тенисистка, която да се състезава в тура.

„Правилата на WTA относно допустимостта на жените са създадени, за да насърчават равни спортни възможности в женския професионален тенис и да запазят честната конкуренция за всички състезателки на турнирите на WTA“, заяви организацията, цитирана от ДПА. „WTA осъзнава, че това е чувствителен и сложен въпрос, и се ангажира да се отнася към всички състезателки с достойнство и да прилага правилата с уважение и преценка“, се казва в изявлението на WTA.

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