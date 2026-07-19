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България U18 с двама играчи в Идеалния отбор на ЕвроВолей 2026

  • 19 юли 2026 | 00:55
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Двама играчи от националния отбор на България за юноши до 18 години, който спечели бронзовите медали на Европейското първенство, попаднаха в Идеалния отбор на турнира.

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Адриан Ганев беше избран за втори Най-добър център на ЕвроВолей 2026. Никола Градинаров пък беше избран за втори Най-добър посрещач.

За Най-полезен играч (MVP) на турнира беше определен Якуб Пжибиелкович от Полша, след като "Дружина полска" спечели европейската титла след победа над Франция с 3:1 гейма на финала.

Идеалният отбор на ЕвроВолей 2026 за юноши до 18 години:

Най-полезен играч (MVP): Якуб Пжибиeлкович (Полша)

Най-добър разпределител: Якуб Пжибиелкович (Полша)

Най-добър диагонал: Адам Потемба (Полша)

Най-добри посрещачи: Матео Мрожек (Франция), НИКОЛА ГРАДИНАРОВ (БЪЛГАРИЯ)

Най-добри центрове: Марцел Биерникович (Полша), АДРИАН ГАНЕВ (БЪЛГАРИЯ)

Най-добро либеро: Корентен Анес (Франция).

Снимка: CEV.EU

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