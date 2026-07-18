България срази Италия и грабна бронзовите медали на Евроволей 2026

Волейболистите от националния отбор на България спечелиха бронзовите медали на Европейското първенство за юноши до 18 години в Италия.

В малкия финал България се наложи категорично над домакина Италия с 3:0 (25:19, 25:19, 25:23) и грабна бронзовите медали.

Това е голям скок за националния отбор във възрастовата група, който бе десети на континенталния шампионат през 2024 в Пловдив.

Най-резултатен в мача със 17 точки бе Никола Градинаров, а Павел Дженев добави още 13. Нито един играч на италианците не успя да запише двуцифрен резултат.

Преди старта на двубоя световният шампион и бронзов олимпийски медалист по сноуборд Тервел Замфиров изпрати надъхващо видео до отбора ни. Звездата ни в зимните спортове обяви, че е един от най-големите фенове на своите почти връстници.

Мачът беше изключително интересен и равностоен. И това прави победата още по-сладка. През последните години срещите срещу Италия на различни възрасти при мъже и жени все завършваха с успех на „скуадра адзура“. Сега обаче българите дадоха урок на съперника през негова публика. Много силна атака и уверена блокада гарнирани с отлични изпълнение на началния удар показаха, че бъдещето на българския волейбол е светло. Нашите дръпнаха с 21:15, при което беше ясно, че ще поведем в резултата.

Подобно започна и втората част. До 11:11 играта вървеше точка за точка. Тогава българите направиха серия от пет поредни! И връщане назад за италианците нямаше. Отново спечелихме с 25:19.

В третия гейм допуснахме обрат в резултата, но само да докажем колко сме добри на блокада. Водена от Кристиан Косев, нашата отбрана направи три поредни точки по този начин и отново излязохме напред. До края на мача и до четирите мачбола дойдоха все след прекрасни блокади. За първия сервира Павел Дженев, но въпреки една добра блокада италианците спасиха. Вторият мачбол беше спасен, третия – също. Но четвъртият – не! България разгроми Италия и трета сила в Европа.

България имаше много сериозно присъствие и при съдиите. Младият международен рефер Любомир Петров стигна до полуфинала Италия – Франция, спечелен от „петлите“.

БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ 3:0 (25:19, 25:19, 25:23)

БЪЛГАРИЯ: Никола Великов 1, Павел Дженев 11, Антоан Веселинов 6, Никола Градинаров 17, Адриан Ганев 3, Кристиян Косев 6 - Ивайло Донов-либеро (Георги Димитров, Петър Антонов)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

ИТАЛИЯ: Пиетро Карло Бевилакуа 1, Диего Бусолари 3, Никола Масари 7, Якопо Илири 8, Микеле Манини 1, Самуеле Сторини 1 - Андреа Ризо-либеро (Томазо Галинеола, Леонардо Мерни 1, Леонардо Фатина)

Старши треньор: ВИНЧЕНЦО ФАНИЦА.

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