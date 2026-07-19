Историческо! Япония няма спирка и спечели всичките си 12 мача във VNL

Волейболистите на Япония исторически успех, след като спечелиха всичките си 12 мача от груповата фаза на Лигата на нациите.
Възпитаниците на Лора Тили записаха категоричен успех над Аржентина с 3:0 (25:22, 25:22, 25:16) в 12-ия мач от турнира, който се игра в Осака.
Юки Ишикава заби 21 точки (1 блок) за успеха.
Ран Такахаши добави 16 точки (4 аса, 2 блока).
Мануел Арома (1 ас) и Лусиани Висенти (3 аса, 1 блок) реализираха по 12 точки за Аржентина.
Япония спечели безапелационно груповата фаза на VNL с 30 точки (12 победи) и на финалния турнир в Нинбо (Китай) ще срещне домакините от Китай.
Аржентина ще завърши на 15-ото място с актив от 10 точки (3 победи, 9 загуби).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google